Esmaspäeval algavad teetööd segavad liiklust Tartu- ja Raplamaal

Esmaspäevaal algavad rekonstrueerimistööd Võru–Kuigatsi–Tõrva teel Kuigatsi–Soontaga teelõigul. Tööde käigus rekonstrueeritakse 8,1 kilomeetri pikkune lõik Kuigatsi teeristist kuni Väikse Emajõeni. Tööde ajal toimub ümbersõit marsruudil Kuigatsi teerist–Pikisilla–Tõrva või Kuigatsi teerist–Sooru–Tõrva. Ümbersõitude pikkus on ligi 30 kilomeetrit. Kohalikele elanikele ja koolibussiliinile tagatakse läbipääs. Teelõik on suletud neli kuud ehk 27. augustini, kuid kööd lõpevad alles novembris.

Esmaspäevast kuni 28. juulini on Raplamaal Russalu silla ehituse tõttu liiklusele suletud Vaimõisa–Nurme maantee 9 kilomeeter. Ümbersõit on korraldatud Purga–Varbola–Pajaka kaudu. Jalakäijatele on tagatud läbipääs kõrvaloleva ajutise silla kaudu.