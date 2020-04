Ratas: EL ühisprojektid elavdavad majandust ja aitavad kriisist taastuda

Peaminister Ratas rõhutas, et Euroopa siseturu tõrgeteta taaskäivitamine on ülioluline ning see on majanduse elavdamise alustala. «Me oleme selles kriisis kõik koos, see mõjutab kõiki Euroopa riike. Seetõttu on väga oluline, et pingutame ühiselt sellest väljumiseks ning koordineerime oma tegevusi, nii et see aitaks meie inimesi ja ettevõtjaid,» lausus Ratas. «Euroopa majanduse käivitamise lahendus peab olema piisav. See peab olema strateegiline ja turgude jaoks veenev, aga ka ajutine,» lausus Ratas.