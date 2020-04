Elmar Vaher: ilusate ilmadega pidime inimesi väga palju korrale kutsuma

Vaheri sõnul tabatakse piirangute rikkujaid nii iseseisvalt kui ka kaaskodanike abiga. «On juhtumeid, kus meid teavitatakse avalikest kogunemistest, aga politsei märkab ka ise. Meie tööülesanne on selge: käia ringi, jälgida olukorda ja sekkuda. Me ei sekku eesmärgiga pidada kinni kurjategija. Meie ülesanne on täna ikkagi kutsuda inimesi korrale ja selgitada, et nakkus levib ka Coca-Cola pudelit üksteisele edasi andes.»

Vaheri sõnul on eriolukorrast hoolimata politseile suureks murekohaks endiselt joobes juhid. «Üldiselt on liiklustihedus vähenenud ning samapalju on langenud ka liikumisrikkumiste arv. Paraku pole vähenenud joobes juhtide arv. Inimene, kes jõi ja istus rooli enne, istub ka nüüd. Sellega on meil päris tükk tegemist. Võrreldes möödunud aasta sama perioodiga on kriminaalses joobes inimeste roolist kõrvaldamine suurenenud. See näitab, et inimesed ikkagi ei hooli teineteisest,» tõdes Vaher.