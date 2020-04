Reformierakond: väljumisstrateegia vajab rohkem konkreetsust ja selgemat majandusplaani

«Leiame, et strateegia avalikult esitatud versioon tuleb muuta oluliselt konkreetsemaks ning anda avalikkusele selgem arusaam, milliste muutustega pandeemiat kirjeldavate mõõdikute tulemustes kaasneb ühe või teise piirangu leevenemine või tugevnemine. Soovime, et väljumisstrateegiat saaks kasutada teekaardina ühiskonna normaalsusesse naasmisel,» öeldakse muudatusettepanekute seletuskirjas.

«Eesti inimesed ootavad eriolukorra juhtidelt selget ülevaadet ja põhjendusi, mille nimel tuleb pingutada ja eriolukorra karme piiranguid taluda. Mida hägusemad on eriolukorra juhtide sõnumid, seda tõenäolisem on, et inimesed muudavad oma käitumist ning toimub ühiskonna kontrollimatu ja iseeneslik avanemine. Mõistagi on selline lahendus potentsiaalselt ohtlikum kui läbimõeldud ja koordineeritud lähenemine,» märgib seletuskiri.