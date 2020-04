Kultuuriministeerium lubab heldeid toetusi: raha saavad nii teater, sport, muusika kui ka ERR

Lukase sõnul on spordi- ja kultuurivaldkondade toetusprogrammi maht 25 miljonit eurot.

5,2 miljonit eurot on ette nähtud üksikisikute toetusteks. Peamiselt läheb raha vabakutseliste loometoetuste süsteemi. Aga rahalist tuge saavad ka rahvakultuurikollektiivide juhid ja treenerid. Meetme alla kuuluvad ka need treenerid, kes seni riikliku toetussüsteemi alla ei läinud (3-4 kategooria noortetreenerid).

Muuseumidele on ette nähtud 6 miljonit eurot. Toetust jaotatakse kõigile võrdselt. Määratakse ära kindel tase, mille ulatuses kompenseeritakse saamata jäänud omatulu. Meetme alla kuuluvad nii riiklikud kui ka eramuuseumid.

Teatrikunstis toetatakse kõiki omandivorme. See tähendab, et raha saavad ka erateatrid, kes tavaolukorras toetust ei saanud. Teatritele on ette nähtud 4 miljonit eurot.