Aeg: hädaolukorra seadus tuleb tõsiselt ära remontida

Ta märkis, et hädaolukorra seadus käsitleb praegu vaid väga lokaalseid juhtumeid, kuid see peaks puudutama ka üleriigilisi olukordi.

«Selge on see, et näiteks hädaolukorra seadus tuleb tõsiselt ära remontida. Hädaolukorra seadus ja mõnes mõttes ka see eriolukord - nendega on tegelikult lähtutud ideoloogiast, et meil on mingi väga lokaalne häda, jama majas. On seal Muuga sadamas mingi ammoniaagitünn lõhkenud või on Ülemiste raudteesõlmel mingi naftaešelon põlema läinud,» rääkis minister.

«Fookus ja meetmed, mis ette on nähtud, ongi üles ehitatud sellele, et ta on lokaalne, ta võib olla kitsam kui mõni ruutmeeter, aga ei ole selle vaatega tehtud, et olukord on vaja lahendada üleriigiliselt. See on täiesti uus kogemus ja seda kogemust tuleb ära kasutada. Ja me peame oma seadusandluse samamoodi selle pilguga üle vaatama,» lisas ta.

Aeg rääkis saates ka praegu kehtivast eriolukorrast. Tema hinnangul oli eriolukorra pikendamine vajalik. Ta tunnistas samas, et oli ise eriolukorra kehtestamises alguses kõhklev.

«Eriolukorra kehtestamise ajal oli seda juriidilist debatti ja vaidlust päris palju. Ka mina ise, pean tunnistama, olin alguses eriolukorra kehtestamise suhtes suhteliselt skeptiline,» sõnas ta.

Valitsus on koostanud nüüd eriolukorrast väljumise strateegia. Kriitikat on aga saanud see, et selles pole täpseid kuupäevi paika pandud.

Aeg tunnistas, et ootus konkreetsete kuupäevade järele on suur, kuid kui neid kuupäevi tuleb viiruse tõttu hakata edasi lükkama, siis see tekitab inimestes pahameelt.