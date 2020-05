Mart Helme: Rail Baltic ei lähe edasi, oleme selle suurel määral seisma pannud

See on pannud muretsema Rail Balticu vastased: EKRE esimehe Mart Helme sõnul on nad saanud ka enda endistelt liitlastelt suuri etteheiteid, et neil pole õnnestunud Rail Balticut peatada. Vanema Helme sõnul pole aga nende toetajatel põhjust muretsemiseks.

Martin Helme täiendas, et seni on valminud vaid objektid, mis on kasulikud ka ilma raudteed rajamata. «Rail Balticu raames tehakse asju, mis on meie majandusele kasulikud niikuinii. Tänaseni kulutatud raha on läinud viaduktidele ja Tallinna trammiliinile. Kui Rail Balticu ülejäänud osa kunagi ei tule, siis see lennujaama trammiliin on minu arvates hea. Loosungina on hea öelda küll, et Rail Balticu peale on raha kulutatud, kuid tuleb vaadata detaili sisse. Meie üritame seista kulutuste eest, mis on vajalikud ja kasulikud, aga ei aita ehitada raudteed,» sõnas rahandusminister.