Opositsioon süüdistab Henn Põlluaasa õigusriigivastases tegevuses

«Seadus kohustab istungi juhatajat protestide või küsimuste korral nendega viivitamatult tegelema. Põlluaas püüdis esmalt väita, et saadikud ei andnud küsimustest märku – see ei vasta tõele. Seejärel püüdis Põlluaas väita, et seadus annab talle õiguse istungi juhatajana lõpetada küsimuste esitamine – sellist absoluutset õigust seadus talle aga ei anna,» rõhutas Kaljulaid.

Kaja Kallas opositsioonilisest Reformierakonnast tuletas meelde, et õigusriigis tugineb usaldus reeglitel, mille järgi toimetatakse. «Kui seadusi võetakse vastu kokkulepitud reeglite kohaselt, siis on need legitiimsed, isegi kui need meile poliitiliselt ei meeldi. Õigusriigi vastand on võimuriik, kus ei toimetata mitte reeglitest lähtudes, vaid õigus on sellel, kelle käes on võim. Täna näitas riigikogu esimees taas, et Eestist on saamas võimuriik, kus reegleid millekski ei peeta,» märkis Kallas.