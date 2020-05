Ministeeriumi Rail Balticu koordinaator: riigikohtu otsus ei mõjuta raudtee valmimise tähtaega

Kaunissaare sõnul tuleb mõni osa Pärnu maakonnaplaneeringus ümber vaadata ning on võimalik, et MKM peab sellest tulenevalt muutma tööde järjekorda. «Kohtus ei vaieldud Natura ala puudutava sisulise küsimuse, vaid vormi üle. Natura 2000 linnuala hindamine viidi läbi oluliselt põhjalikumalt, kui seadus kohustab,» ütles Kaunissaar.

«On kahetsusväärne, et viga selgus hiljem ning nõustun, et formaalselt peabki kõik korrektne olema. Tänaseks on korrektne hindamisdokument olemas, lahendused välja pakutud ja kõik muud vajalikud eeldused täidetud, mis võimaldab meil ilma suurema aja- ja ressursikuluta edasi minna,» lisas ta. «Me ei näe hetkel probleeme RB rajamise tähtaegade muutumisel.»