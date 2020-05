Rapsil on kaks peamist turgu. Esimene ja kõige suurem on õlitööstus, mille toodang mõeldud inimestele tarbimiseks. Teise rapsi turu moodustavad tööstused, kelle toodanguks biokütus ja määrdeained, samuti on raps keemiatööstuse taastuvtooraineks.