FOTOD ja VIDEO ⟩ Suitsev reklaamtahvel Tartu maanteel külvab segadust, häirekeskus saab sadu kõnesid

Suitsev tahvel kannab Rademari reklaami, mis ütleb, et «Kui toss väljas, mine jooksma.»

Tossav reklaam püüdis ka politseipatrulli pilku, kes käis asja uurimas, kuid selgus, et tossu toodab reklaami alla asetatud tossumasin.

Rademar selgitas, et täna kella 21-ni kasutatakse Eestis lennujaama juures välireklaampinnal suitsevat reklaamlahendust, mille kõrgem eesmärk on suunata inimesed tervislikemate eluviiside juurde.

Spordikauplus Rademar alustas eelmisel nädalal teavituskampaaniaga #stressistdressi, kus viidatakse probleemile ning kutsutakse põnevate sõnamängude ja visuaalidega inimesi stressi leevenduseks sportima. Täna kella 7.00 st pandi üks välireklaam elama, et anda veel paremini edasi mõtet, et «Kui toss väljas, mine jooksma!».

Päästeametit on erilahenduse osas teavitatud. Kohal käis ka tuletõrje, kes ettevõtmise ohutuses veendus. Loovlahenduse töötas välja reklaamiagentuur Tabasco.

Häirekeskus saab sadu kõnesid

Häirekeskus on kella 15.30 seisuga saanud hädaabinumbrile 112 kokku 350 kõnet Tallinnas Tartu maanteel tossava reklaamtahvli kohta. Helistajatele on jäänud mulje, et tahvel põleb ja soovitaks appi päästjaid. «Info tossavast reklaamist oli häirekeskusel varem olemas ja seetõttu pole Häirekeskus päästjaid alarmeerinud ega sinna appi saatnud,» ütles häirekeskuse pressiesindaja Heiko Leesment.

Häirekeskuse infotehnoloogia koordineerimise eest vastutava Martin Kajaste sõnul on probleem selles, et inimesed tajuvad ohtu.

«Täname kõiki tähelepanelikke inimesi, kes häirekeskust teavitasid. See on õige, et märgates ohtu teavitatakse hädaabinumbrit 112. Loodetavasti õnnestub reklaami paigaldajatel edaspidi inimesi selgemini teavitada, et tegemist pole reaalse ohuga,» ütles Kajaste.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juhi Hannes Kullamäe sõnum on selge, et selline reklaam tõmbab autojuhi tähelepanu. «Liiklusohutuse vaates me seda lahendust kõige mõistlikumaks ei pea, sest see võib autojuhi tähelepanu liialt kauaks juhtimiselt kõrvale tõmmata, põhjustades seeläbi liiklusohtliku olukorra,» kommenteeris Kullamäe.