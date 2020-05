Arkadi Popovi sõnul peab viiruse levikuks valmis olema ka suvel

Viimastel päevadel on Popovi sõnul olnud uusi nakatumisi, kus inimene ei teadnud, kust ta täpselt viiruse võis saada.

«Vaatamata sellele, et suurem osa kontaktidest on meil väga hästi jälgitavad, võib kohati juhtuda, et infektsiooniga võib kohtuda ka avalikus kohas. Eriti siis, kui inimesed väga aktiivselt liiguvad, sotsialiseeruvad, käivad kaubanduskeskustes,» rääkis Popov «Aktuaalsele kaamerale».