Tallinnas peavad lapsevanemad taas lasteaia kohatasu maksma

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimehe Kristen Michali sõnul on vale ja halb, et Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart taaskehtestas lasteaia kohatasu, kuigi majanduses keerulisemad ajad veel süvenevad.

Michali sõnul oli lasteaia kohatasu kaotamine linnavolikogu poolt õige otsus, mis ühe lapsega perele tähendas aastas 854 euro suurust rahalist kokkuhoidu, kahe lasteaias käiva lapsega pere jaoks aga 1708 eurot. «Need on suured summad, millest on peredele palju abi ka heal ajal, rääkimata siis keerulistest aegadest,» leiab Michal. Tema sõnul ei ole kohatasu taastamine tänasel hetkel õige, kuna kriis majanduses ning sellega kaasnevad raskused seisavad paljudel peredel veel ees.

Pealinnas on kohatasu määr 71,25 eurot kuus lapse kohta. Kui peres on kaks lasteaiaealist last, on summa 142,50 eurot kuus ja 1 710 eurot aastas. «Aprillis vabastasime Tallinna lapsevanemad kohatasust. Nüüd, majanduskriisi süvenemisjärgus, tahab linnavalitsus vanematelt seda jälle nõudma hakata,» ütles Vakra