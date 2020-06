Bussiliine ei taastata, kui inimesed sõitma ei hakka

Lux Expressi tegevjuht Janno Ritsberg tunnistas, et kuigi bussiliiklus tõusis sellega vaevalt pooleni eriolukorra-eelsest mahust, pole ettevõttel lähiajal plaanis rohkem väljumisi taastada.

Kui varem tegi Lux Express näiteks Tallinna ja Tartu vahel 60-64 sõitu päevas, siis praegu on sõite olenevalt päevast 20-28. Ka Haapsalu ja Narva suunal on bussiliiklus hõre.

«Nõudlus pole olnud nii tugeva kasvuga, kui lootsime,» selgitas Janno Ritsberg. «Busside täituvus on olnud peale eriolukorra lõppu 45-50 protsenti. See annab märku, et nõudluse kiiret taastumist pole oodata.»