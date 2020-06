VIDEO JA FOTOD ⟩ Ministeerum plaanib karmistada relvaloa saamise tingimusi

Siseminister Mart Helme ütles esmaspäeval ajakirjanikele, et siseministeeriumi ja politsei esindajad on arutanud relvaloa andmise tingimuste muutmist ning välja selgitanud esmased, parandamist vajavad vajakajäämised.

Viidates Lihulas aset leidnud tulsitamisele sõnas Helme, et keskseks küsimuseks on, kuidas «relv on niisuguse inimese kätte sattunud».

Helme sõnul on esmalt vaja panna paika nimekiri tegudest, mlle puhul relvaluba väljaandmine on välistatud. «Üks suurem auk on see, et kantud karistust käsitletakse nii, nagu oleks see kustunud,» ütles minister. Praegu on Helme sõnul võimalik olukord, kus karistada saanud inimene kandis karistuse ära, karistus kustutati ning seejärel on inimesel võimalik uuesti relvaluba taotleda.

Teisena tõi Helme esile vajaduse vaadata üle regulatsioonid, mille alusel on politseil õigus relvaloa andmisest keelduda. Ta tõi näiteks inimesed, kellest on teada, et nad tarvitavad regulaarselt alkoholi või uimasteid.

Kolmanda kavandatava muudatusena tõi Helme välja, et praegu saab relvaloa taotleja ise valida psühholoogi, kelle poole pöördub. «See on sisuliselt formaalne,» sõnas Helme. Tema sõnul peaks perearst tulevikus suunama relvaloa taotlejaid kindlate psühholoogide poole, kelle puhul peaks olema välistatud, et tõend on formaalne.

Siseministeeriumi asekantsler Veiko Kommusaar täiendas, et vaimse tervise hindamise protsessi on vaja kohandada. Tema sõnul on üheks võimaluseks riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja kinnitamine.

Kommusaare sõnul peaksid relvaloa andmist välistavate tingimuste sekka kuuluma näiteks elu- või tervise vastu sooritatud kuritegude, samuti relva ja laskemoonaga seotud kuritegude ning riiki õõnestavate tegude ja terrorikurtegude eest mõistetud karistus.

Ka pidas ta vajalikuks tervisetõendite ristkasutust, mille puhul oleks eitavad otsused ka teiste lubade väljastajatele kättesaadavad.