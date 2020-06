Seekord uut Videolink.ee lehel, nende hulgas Cannes’i võidufilm “Hüljatud”

Režissööri Ladj Ly film “Hüljatud” pole see legendaarne Victor Hugo lugu, mida sama nime all oleme harjunud nägema. Kuid samasugune pealkiri on linateosele valitud põhjusega. Osa Hugo raamatu sündmustikust toimub Montfermeil’, kus kasvas üles ka filmi režissöör Ly.

Ladj Ly filmi peategelaseks on Stéphane, kes on hiljuti ühinenud Pariisi eeslinnas Montfermeilis kuritegevuse vastase komandoga. Kõrvuti oma uute kolleegide Chrisi ja Gwandaga, kes mõlemad on komando kogenud liikmed – mõistab ta kiiresti, et kahe naabruskonnas oleva jõugu vahel on pinged. Kui nad leiavad end ühe arreteerimise ajal ümberpiiratuna, salvestab droon nende iga liigutuse ja tegevuse. “Hüljatud” heidab pilgu Pariisi agulite šokeerivasse ellu ja olelusvõitlusesse.