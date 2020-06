Mitme ministri suvepuhkus on küsimärgi all

Seoses pingelise ajaga põllumajandussektoris ei plaani maaeluminister Arvo Aller (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) sel suvel end lõdvaks lasta, vaid katsub oma puhkuse välja võtta sügisel, kui olukord Eestis on selginenud. Ka haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Keskerakond) ei ole kindlaid kuupäevi suvepuhkuseks välja valinud, kuna raske on ennustada, milliseks kujunevad koroonakriisile järgnevad kuud.

Juunikuu lõpus on otsustanud puhkusele minna keskkonnaminister Rene Kokk (EKRE), kes on valinud kuupäevadeks 29. juuni–15. juuli. Justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa) on puhkusteks kinnitanud 29. juuni–3. juuli ning samuti kaks nädalat ka juuli viimasel ja augusti esimesel nädalal.