Õiguskomisjon toetas rahalise trahvi alternatiivina rahunemispeatust

Komisjoni esimees Jaanus Karilaid ütles, et muudatuse laiem eesmärk on parandada Eesti liikluskultuuri. «Uuringud on näidanud, et trahvide määramine ei ole andnud soovitud tulemusi ja seetõttu on hea, kui politsei saab kasutada ka alternatiivseid võimalusi,» rääkis Karilaid. Ta tõi välja, et kavandatav muudatus on ainulaadne, sest teadaolevalt ei ole sellist lähenemist teistes riikides veel katsetatud.