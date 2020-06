GALERII ⟩ Eesti kaks uut kindralit said Kadriorus presidendilt pagunid peale

Suurem osa uute auastmete saajatest on Kaitseväe Akadeemia erinevate kursuste lõpetajad. Lisaks neile said täna veel lipniku auastme maikuus ajateenistuse lõpetanud reservrühmaülemad.

Brigaadikindral Enno Mõts on teeninud Kaitseväe Akadeemia ülemana 2016. aastast. Eelnevalt on ta muude ametikohtade hulgas teeninud 2. jalaväebrigaadi ülemana, Lõuna- ja Kirde kaitseringkonna ülemana, KVÜÕA taktika õppetooli ülemana ja Tapa väljaõppekeskuse suurtükiväegrupi ülemana. Brigaadikindral Mõtsa on tunnustatud erinevate autasudega, teiste hulgas Kotkaristi III klassiteenetemärgiga, Kaitseväe teeneteristiga riigikaitseliste teenete eest ja eeskujuliku teenistuse eest ning Rahuvahelistes Sõjalistes Operatsioonides Osalenu medaliga.