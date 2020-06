Miks Elroni rongid Balti jaama ja depoo vahel enam lisapeatuseid ei tee?

«Tallinna ja Pääsküla vahel peatuvad kõik sõiduplaanis väljatoodud rongid tehes peatuse kõikides Balti jaama ja Pääsküla vahele jäävates rongipeatustes,» sõnas Adamberg. «Arvestades, et sel lõigul on väljumisintervallid võrreldes teiste suundadega sagedase intervalliga ning kuna koroonakriisi tõttu on reisijate arv seni tavapärasest väiksem, siis ei ole majanduslikult otstarbekas panna aegadel, mil pole piisavalt nõudlust, kõiki depoost teisi liine teenindama sõitvaid ronge sel lõigul peatuma.»