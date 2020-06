Riigikohus jättis Saaremaale tuulikut rajada sooviva ettevõtja kaebuse rahuldamata

Riigikohus rõhutas, et tuulegeneraatorite kavandamisel on kohaliku omavalitsuse kui ehitusloa andja ülesanne selgitada võimalusi, mille abil leida pooli rahuldav ja vastandlikke huve tasakaalustav lahendus. Kui ministeerium jätab ehitusloa eelnõu kooskõlastamata, peab ta seda põhjendama.

Riigikohtusse jõudnud haldusasjas soovis OÜ Adepte püstitada Saaremaale Mustjala valda tuulegeneraatori. Samal maaüksusel kehtib detailplaneering, millega on kinnistule kavandatud turismiga seotud hooned ja rajatised. Kaitseministeerium jättis tuulegeneraatori ehitusloa eelnõu kooskõlastamata, põhjendades, et selle püstitamine võib vähendada Muhu saarel paikneva radari töövõimet. Mustjala vallavalitsus keeldus ehitusloa väljastamisest. Vallavalitsus tõi keeldumise alusena välja nii Kaitseministeeriumi kooskõlastuse puudumise kui ka selle, et tuulegeneraatori püstitamine võib olla vastuolus kehtivate planeeringutega.

Riigikohus osutas, et kaitseministeeriumi kooskõlastus või sellest keeldumine on kohalikule omavalitsusele kui ehitusloa andjale siduv ning kui ministeerium keeldub loa kooskõlastamisest, tuleb omavalitsusel jätta ehitusluba andmata. Kohaliku omavalitsuse otsustuspädevus piirdub üksnes kontrollimisega, kas kooskõlastusest keeldumine pole olnud ilmselgelt meelevaldne.

Kui ehitusloa menetluse käigus ilmneb, et ainus selle andmist välistav asjaolu on kaitseministeeriumi kooskõlastuse puudumine, tuleb kohalikul omavalitsusel ehitusloa andjana tagada ehitusloa taotleja ja asjaomaste asutuste tõhus suhtlus. Selle käigus on võimalik selgitada, kas projekti saab muuta nii, et loa andmine siiski kõne alla tuleks. Sealjuures ei või kohalik omavalitsus ise kaitseministeeriumi riigikaitselisi seisukohti ümber hinnata.