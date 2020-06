FOTOD ⟩ Tallinnas alustab abipolitseinike taktikaline rühm

Siseminister Mart Helmel (EKRE) on hea meel tervitada vabatahtlikke, kes on valmis ka kõige keerulisematel aegadel andma oma panuse kogukonna ja inimeste kaitseks. «Nende abipolitseinike puhul on tegemist vabatahtlikega, kes saavad tulevikus põhjaliku väljaõppe, et olla valmis vajadusel koheselt reageerima,» lausus Helme.