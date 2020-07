Homme sõidab Elroni katserong kiiremini kui tavaliselt

Eesti Raudtee üheks strateegiliseks eesmärgiks on rongide kiiruse tõstmine Tartu ja Narva suundadel. Selleks teostati Tapa-Narva ja Tapa-Tartu lõikudel kapitaalremont. Katsesõidud on planeeritud läbi viia 8. juulil Tapa-Tartu ja 9. juulil Tapa-Narva lõigul. Katsetused toimuvad ainult kahel päeval vahemikus kella 8.25-14.43ni.

Katserongid läbivad lõigud ilma reisijateta, seal peal on katse eest vastutav meeskond ning peatustes need ei peatu.

Maksimaalne kiirus taristul on siiani olnud kuni 120 kilomeetrit tunnis, va Riisipere-Turba, kus maksimaalne lubatud projektkiirus on 140 kilomeetrit tunnis. «Siiski asulates nii kiiresti rong ei sõida,» selgitas Eesti Raudtee Kommunikatsioonijuht Monika Lilles.

«Kiirust hakatakse katsetama mitte tervete lõikude pikkuses, vaid nende lõikude jaamavahedes, kus remonttööd on jõudnud nii kaugele, et projektkiirus seda võimaldab,» lisas Lilles.

Eesti Raudtee ohutusjuht Tarvi Viisalu märkis, et katsesõitude ajaks on planeeritud ülesõidu ja ülekäigu kohtadesse turvapatrullid, kes aitavad tagada ohutuse. «Kutsume siiski nii autoga liiklejaid kui ka jalakäijaid raudtee läheduses üles tähelepanelikkusele, kuna hetkel puuduvad antud ületuskohtades veel vastavad turvangusüsteemid. Veel tasub tähele panna, et katsesõidu rongid läbivad antud lõigud ilma peatumata,» lisas Viisalu.