Õiguskantsler: kinnipeetu ei peaks end arestimajas kaamera ees alasti võtma

Piinamise ja Ebainimliku või Alandava Kohtlemise või Karistamise Tõkestamise Euroopa Komitee (CPT) on soovitanud, et läbiotsimisel tuleb tagada kinnipeetu väärikus. Üldjuhul ei peaks sundima kinnipeetut üleni lahti riietuma, vaid tuleks tal lubada lahti riietuda järk-järgult.

CPT selgitas, et selliseks läbiotsimiseks on alust üksnes siis, kui on mõistlik põhjus eeldada, et kinnipeetu võib olla peitnud oma keha lähedale enesele ohtlikke või tõendina käsitatavaid esemeid, mida riietatuna läbiotsimise käigus ei pruugi leida.