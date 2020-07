Talu Toidab aitab väiketootjad poodi

Talu Toidab paistab silma rikkaliku kaubavalikuga. Suuremates kauplustes, näiteks Haabersti, Ülemiste ja Lasnamäe Centrumi Rimis on müügil 120 Eesti tootjalt kokku ligi 900 toodet. Rohkem kui 60% Talu Toidab kaubavalikust kannab ökomärki, on mahetooted. Soovime maheosa kasvatada maksimaalselt suureks.

Ostja jaoks on sageli tähtis, et toitu poleks mingisugust „keemiat“ sisse pandud. Just nii meie kliendid end väljendavad. Nad tahavad olla ka veendunud, et toit on kohalik. Rimi panust kohaliku maaettevõtluse arengusse pole võimalik üle hinnata, sest Talu Toidab on sissetöötatud hüppelava paljude talude jaoks.