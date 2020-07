Tartu linnavalitsus: ööklubidele kehtivad piirangud ei ole mõistlikud

Klubi omanikud teevad valitsusele ettepaneku muuta 1. juulil kehtima hakanud korraldust selliselt, et ööklubidesse lubatud külastajate hulk, arvestades maksimaalset 50% täituvuse nõuet, oleks kuni 100 inimese piirangu asemel seotud ööklubi kasutatava pinna suurusega. Nende hinnangul oleks põhjendatud nõudeks 2 ruutmeetrit külastaja kohta.

«Tartu Linnavalitsus peab ööklubide pöördumises välja toodud probleemkohti olulisteks ja leiab, et kehtivate piirangute muutmine on mõistlik. Leiame, et ööklubid võiksid pakkuda oma teenust klientidele, juhul kui nad tagavad teenuse osutamise koha kuni 50% täituvuse ja arvutaksid maksimaalse külastajate hulga ööklubis, tagades iga külastaja kohta 2 ruutmeetrit kasutatava pinda,» seisab linnapea Urmas Klaasi poolt allkirjastatud pöördumises.