Michal: näen Parempoolsetes mõttekaaslasi, aga jutule peaksid järgnema teod

Michali kinnitusel on manifestis väga palju sellist, mis meenutab Reformierakonna tüvitekste. «Vabadus, igaühe enda otsustamine, majanduslikult hakkama saamine, jõukuse kasv. Mina tunnen seal ära mõttekaaslaseid ja küsimus on selles, kas see on mõeldud tõsiselt või on pigem poliittehnoloogiline trikk, et minna koalitsiooni läbirääkimiste laua taha ja öelda, et on veel üks tiib Isamaast, kellele tuleb midagi anda. Kui see on mõeldud tõsiselt ja see sama ühendus hakkab jõudu koguma ning nad seetõttu Isamaast ühel hetkel välja arvatakse, siis ma arvan, et Reformierakonda on nad igati teretulnud. Ilma igasuguse arrogantsita.»