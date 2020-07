Terviseamet: Stroomi ranna suplusvesi on puhas

16. ja 20. juulil võetud veeproovide analüüs näitas, et Stroomi ranna suplusvee kvaliteet vastab nõutele, teatas linnaosa pressiesindaja reedel. Rannasõpradel tuleb aga jälgida ka rannas lehviva lipu värvi, sest vee sobivust ujumiseks määrab ka selle temperatuur, sinivetikate olemasolu, laine kõrgus ja teised parameetrid.

Põhja-Tallinnas asuva Pikakari ranna suplusvee kvaliteet on jätkuvalt väga hea. Pikakari rand on üks kolmest Eesti rannast, kus on heisatud rahvusvaheline ökomärgis Sinilipp.