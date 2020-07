Riik plaanib omanikuta kinnisvara tõttu pärimisseadust korrastada

Probleem algab sellest, et alles notariaalne pärimismenetlus selgitab välja, kes lahkunu pärijad on, ning kanne kinnistusraamatus parandatakse uue omaniku avalduse alusel. Seega on kinnistusraamatus ligi 10 000 objekti, mille puhul on pärimismenetlus läbi viidud, kuid kinnistusraamatu sissekanne jäänud muutmata.