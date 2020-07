Eelnõu seletuskirjas selgitatakse, et riikliku taustaga isikute (PEP ehk politically exposed person) tuvastamine on oluline, kuna avaliku võimu oluliste ülesannete täitjatega on eelduslikult seotud suurem rahapesurisk, eelkõige siis, kui nad pärinevad riikidest, kus on laialt levinud korruptsioon, mistõttu sellised suhted võivad kujutada eriti finantssektori jaoks tõsist maine- ja õiguslikku riski.