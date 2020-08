Riik kutsub üles Ida-Virumaa arenguks ideid välja pakkuma

«Ida-Virumaa vajab oma elanikkonna püsima jäämiseks, neile hea palgaga töökohtade pakkumiseks ja atraktiivse elukeskkonna hoidmiseks muutusi,» ütles riigihalduse minister Jaak Aab. «Seni on olnud oluliseks tööandjaks põlevkivi- ja energeetikasektor, ent kliimaeesmärke silmas pidades on mõistlik vaadata üle, millised on võimalused arendada kaasaegsemaid keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid selle sektori jätkamiseks ning millised võiksid olla hoopis uued tegevusvaldkonnad ja tuleviku elukeskkond üldiselt. Kõige paremini oskavad oma piirkonna heaoluks suuniseid ja ideid anda kohalikud elanikud, mistõttu palume kõigil huvilistel oma mõtetest meile teada anda.»