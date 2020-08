Tööinspektsioon: internetipostitus ei ole piisav põhjus tööleping üles öelda

Kadri Tennosaar ei saa aru, et ta oleks kuidagi eksinud. Eestis on ju sõnavabadus, postitus polnud kuidagi ebatsensuurne. Kuid uus tööandja selgitab naisele, et ta tegeleb vihaõhutamisega, käitub avalikult moel, mis pole lasteaiaõpetajale sugugi kohane.

FOTO: Eero Vabamaegi/Postimees