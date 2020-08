Lukas: negatiivne koroonatest vabastab Rally Estonial sõitjad eneseisolatsioonist

Lukas leiab samuti, et negatiivse koroonatesti puhul ei peaks Eesti tippsportlastele rakendama jäika liikumispiirangut.

Lukas rõhutas ERR-le antud intervjuus, et valitsus on valmis Eestis toimuvate oluliste spordivõistluste puhul edaspidigi teatud juhtudel erandeid tegema, kuid kõik sõltuvat üldisest olukorrast riigis. Lähiajal rakendub erand kahel juhul. Neist üks on septembri alguses Lõuna-Eestis toimuv autoralli MM-etapp, mis puudutab siia saabuvaid WRC meeskondi ja sõitjaid.