Teadusnõukoda ei toeta kultuuriasutuste täituvuspiirangute üldist kaotamist

Vahepeal juba kümne inimeseni tõusnud nakatumiskordaja on taas langemas, kuid neid riike Euroopas, mille nakatumiskordaja on üle 16 ja kuhu reisida ei tasuks, tuleb järjest juurde.

«Plaaniline ravi peab jätkuma, haridustöö peab jätkuma põhiosas kontaktõppe vormis. Loomulikult võib olla siin erisusi, on ta maakonniti, konkreetsetes haridusastmetes ja võib-olla ka sihtrühmas ehk et erisusi kindlasti tuleb ette ja tuleb ka edaspidi, aga üleriigilisi lauskeelde ja lauspiiranguid me püüame kehtestada nii vähe kui võimalik. Need on seotud eeskätt avalike ürituste osalejate arvuga, seotud reisipiirangutega, aga mitte igapäevase töö ja hariduselu korraldamisel,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.