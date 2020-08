Tüür: Lääs peaks selgelt ütlema, et ei tunnusta Valgevene valimiste ametlikke tulemusi

Tüür märkis «Aktuaalsele kaamerale» antud kommentaaris, et Lääne tavapärases tööriistaportfellis on alati olemas sanktsioonide instrument, mida on mugav väljakuulutada ja sisse seada, aga nende mõju on pika vinnaga.

Lühemas perspektiivis peaks tema hinnangul olema lääneriikide sõnum Valgevenele selge ja ühene. «Et me ei tunnusta pühapäeval toimunud valimisfarsi ametlikke tulemusi ja vajadusel toetame ka uute, korrektsete valimiste läbiviimist. Selle juures peab tingimata olema nõue, et riiki lubatakse rahvusvahelised valimisvaatlejad. Samas, me ei tohi mitte mingil juhul hakata ette ütlema, kes või mis peaks olema nende valimiste tulemus. Meie jaoks peavad olema olulised protseduurid, mitte persoonid,» rääkis ta.

Venemaa huvi on tema sõnul aga vastupidine lääneriikide huvile.