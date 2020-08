Valitsuses pole reisipiirangute osas üksmeelt

«Kui me arvestame sellega, et suur osa riike võib üle selle piiri nihkuda, siis kas teha mingeid erandeid või seda põhimõtet muuta, et ikkagi rahvusvaheline inimeste liikumine toimuks. Selge on see, et meil ei ole võimalik ennast täiesti isoleerida ära, see on mõeldamatu,» ütles Reinsalu.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas (Keskerakond) leidis aga, et lennupiirangud peaks jätkuma: «Otseühendused soodustavad reisimist ja eesmärk on ikkagi püüda hoida reisimist võimalikult minimaalsena, sest teada on, et Euroopas haigestumus kasvab,» ütles Aas lisades, et Eestis on täna haigestumus on kontrolli all, aga see ei pruugi viirust täiendavalt sisse tuues nii jätkuda.