Otse Postimehest ⟩ Aas reisipiirangutest: ei saa tekitada situatsiooni, kus Eestist enam välja minna pole võimalik

Aas: No täna me seda arutasime ja otsustasime, et see piirang jääb jõusse. Ma arvan, et siin tuleb aru saada sellest, mis on täna Eesti jaoks kõige tähtsam. Kõige tähtsam on see, et me ei langeks nende riikide hulka, kelle suhtes hakkavad teised riigid kehtestama piiranguid. Eelkõige kindlasti meie lähiriigid, sest et vaba liikumine Eesti ja Soome vahel on Eesti majandusele täna ülioluline, see on ka turismisektori õlekõrs, millest kinni võtta. Soome küll ei piira lendamist, aga on toonud haigusjuhtude arvu kuueteistkümnelt kaheksale ehk suhtub kaks korda rangemalt. Ma arvan, et Eesti jaoks on hästi oluline, et me ei ei satuks Soome suhtes kas kollasesse või punasesse nimekirja.

Reinsalu: Kindlasti kui see piirang kehtestati, oli ta väga ratsionaalne ja tegelikult ega need relvad ju, millega viirustõrjet tehti, olidki ju lihtsalt inimsuhtlust piirata nii rahvusvahelist kui riigi sees. Viiruse esimeses faasis me ühtegi lendu ei piiranud, seal piiras meie eest elu - lihtsalt lennud jäid ära ja inimesed ei saanud liikuda. Teises faasis me seadsime ühiselt Balti riikidega kokkuleppe 25 nakatunu piiranguga (100 000 elaniku kohta- toim) ja toona oli mure ida poole, kus olid väga kõrged numbrid, ka Rootsis olid kõrgemad numbrid, see oli väga tõsine ja oluline mure. Ma tuletan meelde, et see piirang laieneb ka kruiisilaevadele, ka Stockholm-Tallinna kruiisilaevale. Nüüd praeguses olukorras, kus viirus on samm-sammult jälle tõusuteel, siis kui me mehaaniliselt senise loogikaga jätkame, siis üle 25 võivad kerkida kõik või suurem osa meie kesksetest (välja arvatud Läti ja Soome) suurtest transiidilennujaamadest, siis ähvardab meid väga olulise rahvusvahelise transiidiliikumise pidurdumine. Meil on juhtunud see, et meil tõesti lähematel päevadel sulgusid Poola liin, Kopenhaagen, Amsterdam ja mõnes mõttes, kui vaadata järgmisi, sõltuvalt sellest, kuidas viirus areneb, võib tulemus olla negatiivne. Täna panin selle valitsuse lauale ja ma arvan, et see arutelu jätkub, et on mõistlik vaadata rahulikult, kas on võimalik teha teatud korrektuure sellesse otsusesse kasvõi nii-öelda strateegiliste eranditena. Ma arvan, et mõistlik on sellele otsa vaadata, sest selge on see, et ükskõik milline on viiruse ulatus, aga teatud inimeste liikumise kanalid peavad säilima, et see on lihtsalt objektiivselt vajalik suhtlemise mõttes.