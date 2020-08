Eesmaa Solmani õnnitlusest Iisraelile: kõige mõistlikum see tegu ei olnud

Iisrael okupeeris 1967. aasta Kuuepäevases sõjas Ida-Jeruusalemma Jordaanialt. Eesti ja Euroopa Liit okupatsiooni ei tunnusta. Kiri, millele Solman allkirja andis, oli koostatud mitme Euroopa riigi parlamendisaadikute poolt. Eelnevalt oli Solman teavitanud ka välisministeeriumit.

Kuigi Eesmaa rõhutas, et tema jaoks pakkus loole hoopis teise dimensiooni teadmine, et Solman andis allkirja eraisikuna ja mitte valitsuse liikmena, siis «kõige mõistlikum» see tegu siiski ei olnud.

«Teinekord võiks, jah, olla võib-olla diplomaatilisem ning natukene rohkem konsulteerida ja mõelda enne, kui selliseid lausungeid või allkirju anda,» tõdes Eesmaa. «Kuid samas ei ole ju ka väga õige inimesi piirata. Eriti, kui ta rõhutab, et tegi seda eraisikuna. Mina ei oleks seda teinud, arvestades Eesti ja Euroopa Liidu üldist poliitikat. Tuleb alati mõelda ka Araabia riikidele ning milline on nende reageering sellele õnnitlustelegrammile. Selles mõttes ei olnud jah, kõige mõistlikum [tegu], aga palju hullem oleks olnud, kui ta oleks avaldanud ametliku ministeeriumi või Eesti valitsuse seisukoha.»

Välisminister Urmas Reinsalu kommenteeris, et Solmani avaldus Eesti välispoliitilist liini ei muutnud. «Selles tundlikus küsimuses on Eesti välispoliitiline positsioon sama Euroopa Liidu välispoliitilise positsiooniga. See on valitsuse ametlik seisukohavõtt, nii et Riina Solmani õnnitlus on tema poliitiline avaldus ja nii ma seda käsitlen.»

Euroopa Parlamendi saadiku, pikaaegse välisministri Urmas Paeti (Reformierakond) sõnul ei saa ministreid pelgalt eraisikutena sellistel puhkudel käsitleda. «Minister ei saa selliseid asju teha eraisikuna, ükskõik, mida ta ise arvab või ütleb. Kõik ülejäänud käsitlevad teda ikkagi kui valitsuse liiget,« sõnas Paet. «Ja ilmselt ka selle kirja koostajad ei pöördunud Solmani poole põhjusel, et ta on lihtsalt kena inimene, vaid nad pöördusid, kuna ta on poliitik ja veelgi enam valitsuse liige. Nii et seda tulebki võtta välispoliitilistele avaldusena.»