GALERII ⟩ Malis teeninud kaitseväelased said Prantsusmaa teeneteristid

«Alles küllaltki hiljuti hoo sisse saanud Eesti ja Prantsusmaa kahepoolsed sõjalised suhted muutuvad üha tugevamaks ja tihedamaks, seda nii strateegilisi teemasid puudutava teabevahetuse osas kui ka ennekõike sõjaliste operatsioonide kaudu. Prantsuse relvajõudude jaoks on see suur au, et saame arvestada teie osalusega erinevatel operatsioonidel,» ütles kindral Lecointre ning lisas, et selliste sidemete kaudu aitame kaasa tugeva ja koostöös NATO ning Euroopa Liiduga oma julgeoleku nimel tegutsemisvõimelise Euroopa idee kinnistamisele.