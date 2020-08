Irja Lutsar: gripivaktsiini ei tohiks sügisel ignoreerida

Viroloogiaprofessor Irja Lutsari sõnul on augusti lõpus kõige lahatumaks teemaks olnud lapsed, noored ja koolid. Kuigi Covid-19 kohta on ringlemas palju eriarvamusi, on viroloogi kinnitusel siiski ilmunud uuringuid, mis viiruse leviku kulgu lastel kirjeldavad. Üksikuid artikleid leidub ka sellest, milline on koolide osa SARS-CoV-2 levikul, kirjutab Lutsar.

«Mingit kahtlust pole, et kui viirus levib kogukonnas, siis ei jää ka koolid SARS-CoV-2 poolt puutumata. Kas aga praegune haigestumise tõus Euroopa riikides on seotud koolide avamisega nagu sageli väidetakse, pole tõestatud. Pigem algas tõus varem ja oli seotud puhkuste, reisimise ja pidudega,» kirjutas Lutsar ja lisas, et SARS-CoV-2 on ennekõike inimeselt inimesele lähikontaktide teel leviv haigus ning haiguse levik elutute materjalide kaudu on teoreetiline. «Kirjeldatud on viiruse püsimist pindadel, aga enamus neist uuringutest on tehtud haigla keskkonnas, kus viiruse kontsentratsioon on väga kõrge.»