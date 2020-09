Ratas arutas USA välisministriga Valgevene arengute ja president Kaljulaidi üle

Ratas ja Pompeo arutasid Eesti ja USA suhteid, sealhulgas kaitsekoostööd ja Kolme mere initsiatiivi, edastas Ratas oma Facebooki leheküljel. Peaminister sõnas, et USA on Eestile väga oluline liitlane transatlantilises koostöös ja meie regiooni julgeoleku tagamisel. NATO ühtsus ja Ameerika Ühendriikide juhtroll ühenduses on võtmetähtsusega.