Ülemsootska soovib setod kokku tuua

Õnne Setomaa ülemsootskaks valimise puhul!

Aitäh, õnne on ka kindlasti vaja, aga ennekõike siiski palju aega, jõudu ja tervist, et selles ametis täie rauaga tegutsedes vastu pidada.

Otsus taas ülemsootskaks kandideerida sündis viimasel hetkel, vahetult enne kandidaatide väljahõikamist – miks see nii raskelt tuli?

Kui oled selles ametis aasta olnud ja seda koormat vedanud, siis mõtled, kas jõuad seda edasi teha või sooviksid vahepeal ka tavalise inimese elu elada.

Ühtpidi mõtled, et mis siin ikka nii rasket: oled lihtsalt ülemsootska. Aga see võtab väga suure osa elust ära. Ülemsootska suhtes on suured ootused ja ta on igale poole oodatud. Teistelt poolt see amet aga leiba lauale ei too.

Ülemsootskal tuleb olla igal Setomaa üritusel, millel on tähendus seto kultuuri jaoks. Üritused toimuvad tavaliselt nädalavahetustel, neid on palju ja need on meie inimestele tähtsad. Tuleb kohale minna, selle asemel et puhata ja minna näiteks järvele paadiga sõitma.

Teie vastaskandidaadid olid ennegi ülemsootska ametit pidanud Aarne Leima ja uus tegija Leivo Laats. Kas lootsite vaikselt, et valitakse üks neist?

Jah, ma lootsin väga, et Aarne Leima valitakse.

Tegelikult võitsite ju vaid kahe häälega Leivo Laatsi ees, kes on uus tegija, noor mees, sõjaväelane.

See oleks olnud samuti väga hea variant, kui Leivo oleks saanud ülemsootskaks. Meil on vaja, et ka nooremaid inimesi tuleks ja pühenduks seto asja ajamisele.

Mida on Setomaal ära tehtud, et noored tuleksid sinna elama, ja kuidas on see õnnestunud?

Juba eelmisel ja üle-eelmisel aastal läks Setomaal koolidesse rohkem lapsi, aga sel sügisel veel eriliselt palju. Ka Seto kuningriigi pidamine on üks asi, mis paneb noori inimesi uhkust tundma: olen seto. Nad tulevad maale, mis on nende oma. See annabki lootust, et noored ikka tulevad ja meil läheb elu edasi.

Kas ise elate iga päev Setomaal või vahepeal ka Tallinnas?