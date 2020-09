Europarlamendi saadikute sõnul muudab Venemaa demokraatia arengu Valgevenes keeruliseks

Reformierakonda kuuluv Paet nimetas Valgevene ühiskonda keeruliseks just tugeva seose tõttu Venemaaga, mis lisaks poliitilisele on ka sisuline ja inimlik. «Suur osa Valgevene ühiskonnast tahab küll vabadusi, kuid tugevat soovi nihkuda Venemaast kaugemale neil ei ole,» ütles endine välisminister Paet. «Autoritaarne maailm eesotsas Venemaa ja Hiinaga toetavad selgelt Lukašenkot, kuna tõmbavad paralleele oma koduse olukorraga. Autoritaarsed riigid ei soovi näha, et rahva meeleavalduste survel peab diktaator lahkuma,» lisas ta.

EKRE-sse kuuluv Jaak Madison märkis, et Valgevene peamine eksportturg on Venemaa, kes kindlasti ei kehtesta mingeid sanktsioone. «Lukašenko sobib Venemaa tänasele võimueliidile, kuid mingil hetkel võib ka see olukord muutuda. Euroopa Liit saab alati kehtestada sanktsioone ja võtta vastu raporteid inimõiguste rikkumiste kohta, kuid need ei ole seni lõpetanud Venemaa korraldatud probleeme näiteks Ukrainas või Gruusias,» rääkis Madison. Tema sõnul on oht, et ühiskondades, kus rahvas on elanud üle 25 aasta ühe diktaatori võimu all võib selle langedes võimule pääseda «uus ja hullem».

Madison ja Paet kinnitasid, et sanktsioonidel on mõju, kuid nende kehtestamine eeldab Euroopa poliitikutelt ühesugust arusaama ja järjekindlust. Paet tunnistas, et Euroopa Liit ei ole seni saavutanud ühtsust Valgevenele kehtestavate sanktsioonide ulatuses ja liikmesriik Küpros on sanktsioonide toetamise sidunud nõudega kehtestada sanktsioonid ka Türgile.

Euroopa Parlamendi saadikud kinnitasid, et Valgevene saatus on Valgevene inimeste kätes. «Vabad ja demokraatlikud riigid saavad neid protsesse toetada, kuid muutused peavad läbi viima ikka valgevenelased ise,» sõnas Paet. «Valgevene puhul on oluline ka see, et opositsioon oleks süsteemne olukorras, kus kõik opositsiooniliidrid on kas vangis või riigist lahkunud.» Ka Madison kinnitas, et demokraatlikud protsessid Valgevenes peavad arenema võimalikult suure osa sealsete elanike toel ning lääneriigid peavad püüdma tagada nende protsesside rahuliku ja verevalamiseta kulgemise.