Helmed tegid kaitsepoliitika maatasa: mida me saame kahe protsendi eest?

Martin Helme sõnul oleksid nemad valmis kaitsekulutuste määra SKT-st tõstma kahest protsendist ka kõrgemale, aga seda juhul, kui see läheks kaitseinvesteeringuteks. «Mina olen iga kell nõus ja praegu on selleks suurepärane võimalus - võtame laenu ja täidame riigikaitselised lüngad. Õhutõrje, rannakaitse soomusmanöövervõimekus: me räägime suurusjärgus 200-300 miljonit eurot ja me täidaksime need lüngad juba ära. Kui me selle summa suunaksime kaitse-eelarvesse, siis see tõuseks üle kolme protsendi. Ma kirjutaks kahe käega sellele alla, kohe,» kelle sõnul on olemas isegi kokkulepped erinevate relvatootjatega, mis võimaldaksid vastavad hanked kohe ära teha.