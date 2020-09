Omavalitsuste tulud on kolme aastaga kasvanud ligi kolmandiku

Aabi sõnul on kohalike omavalitsuste tulubaasi suurendamine riigi prioriteet. «Omavalitsustele pandud ülesannete ja kohustustega peab kaasas käima ka asjakohane rahastus ning selleks teeb valitsus omalt poolt kõik võimaliku,» ütles Aab pressiteates. Ta lisas, et aastatel 2018–2021 suurendas riik omavalitsuste tulumaksu ja tasandusfondi laekumist 185 miljoni euro võrra ning toetusfond on kümne aastaga kasvanud kaks korda. Sel aastal ulatus fondi maht üle 450 miljoni euro.