Keskkonnaagentuur hoiatab: USA maastikupõlengute suits võib lähipäevil Eesti õhukvaliteeti halvendada

Keskkonnaagentuuri teatel annavad meie suunas liikuvast suitsupilvest tunnistust ilmaprognoosides kasutatavad satelliidipildid. Teadaolevalt on juba pea kuu aega kestnud hiigeltulekahjude tulemusel eraldunud atmosfääri muuhulgas rohkem kui 30 miljonit tonni süsinikdioksiidi. Tulekahjud paiskavad atmosfääri nii palju saastet, et suitsupilvi võib kohata isegi enam kui 8000 km kaugusel.

Mandeli sõnul võib saaste olenevalt ilmast ja hajumistingimusest kanduda tegelikust tulekahju kohast väga kaugele. Osakesed on ohtlikud meie tervisele, põhjustades kopsu ja südame veresoonkonnahaigusi. Samuti mõjutavad saasteained atmosfääris pilvede kujunemist ning sademete tekkimist. Teadaolevalt on suur osa USA lääneranniku massiivsetest maastikupõlengutest saanud alguse välgulöökidest, mis on hea näide sellest, kuidas ilmastikunähtused on põhjustanud õhusaaste allikate tekke.