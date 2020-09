Magas või püüdis kala? PPA kopter käis kaks korda Tallinna lahel hulpivat paati kontrollimas

Hommikul kella 9 paiku tuli teade, et Tallinna lauluväljaku juurest merele vaadates on näha justkui ühe koha peal tiirutavat kaluripaati, kuid ühtegi inimest näha ei ole. Asja uurima saadetud PPA helikopter tuvastas õhust, et paadis on siiski ka kalamees, kellega on kõik hästi.