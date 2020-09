Helme: Laaril on aeg rääkida

Helme sõnul on hukkumiseaegsel peaministril Mart Laaril aeg rääkida, mida ta teab. «Rootsi võimudel samuti. Miks tahtis Rootsi vraki kinni katta? Miks tehti maailmas pea pretsedenditu hauarahu lepe, millega keelati vrakile lähenemine? Kas selle pärast, et tegu oli hapuks läinud salaoperatsiooniga ja see suur väline objekt on nende sõjalaev? Rootsi on meist palju pikema demokraatiatraditsiooniga, kõige rohkem hukkus just nende kodanikke. Ma loodan, et tänasel päeval on võimalik välja selgitada, kas piirkonnas viibis mõni nende sõjalae? Kas mõni Rootsi alus vajas peale Estonia hukku remonti? Oleks vastuvõetamatu, kui uue info valguses jätkuks avalikkuse eksitamine või uurimise takistamine.»