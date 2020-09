Turvakaamera video ⟩ Punase tulega sõiduteele kihutanud elektritõukerattur sai autolt löögi

Jalakäija osalusel on sellel aastal juhtunud 189 liiklusõnnetust ja neis on hukkunud kümme inimest. Õnnetusi on küll 16 protsenti vähem kui eelmisel aastal sama ajaga, kuid hukkunuid on ühe võrra rohkem. Jalgratturi osalusel juhtunud õnnetusi on toimunud sellel aastal 30 protsenti rohkem.