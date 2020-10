Margus Kurm kutsub oponente parvlaev Estonia teemalisele debatile

«Ma teen seda sellepärast, et mulle tundub, et oma senistes avalikes väljaütlemistes ei ole te olnud päris siirad. Ma ei pea mitte niivõrd silmas seda, mida te öelnud olete, kuivõrd seda, mida ütlemata jätnud,» selgitab Margus Kurm, miks ta tunneb, et aeg on küps aruteluks.

Tema arvates võiks debatt alata nii, et ta käib ise debati esimese väite juba peatselt välja ning ootab seejärel kolmelt oponendilt nende arvamust ja viiteid, millele argumendid toetavad. «Niimoodi väide väite haaval liikudes koorub välja, kus on pooled ühel meelel, kus on tegu olnud möödarääkimisega ja milles täpselt seisneb eriarvamus,» kirjutab Kurm.

Soojenduseks võttis ta ette ERRis avaldatud Priit Männiku arvamusloo, kus Männik ütleb, et uurimisega tegelenud inimesele on keeruline seostada uppumist auguga, kuna mitte ükski üle saja tunnistaja ei räägi sellest, et nad oleksid tajunud lööki laeva pihta külje pealt. Margus Kurm toob välja 32 tunnistaja ütlused, kus kirjeldatakse, kuidas nad laevaõnnetuse algust mäletavad.